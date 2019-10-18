18 октября с 14:00 до 16:00 в Одесском горсаду состоится большая информационно-профилактическая акция «Одесса борется с инсультом».

Мероприятие организовано при участии департамента здравоохранения Одесского горсовета, Одесского общества неврологов и Украинско-Европейской Ассоциации неврологов.

В ходе акции все желающие смогут бесплатно измерить уровень артериального давления, пройти тесты для оценки когнитивных способностей, памяти и диагностики тревожных состояний.

По итогам измерения уровня давления будет представлен профиль артериального давления одесситов.

В мероприятии примут участие ведущие неврологи Одессы, заведующие неврологическими отделениями городских больниц, которые будут консультировать по вопросам профилактики инсульта и других неврологических заболеваний.

Акцию откроет концерт Одесского национального духового оркестра. В ходе мероприятия состоятся также выступления танцевального клуба «Крылья» и хора «Университета третьего возраста».

Всех желающих приглашают принять участие в акции «Одесса борется с инсультом» и узнать больше о своём здоровье и его укреплении.

Вход — свободный.