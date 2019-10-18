Выдвинуты новые требования к украинским конкурсантам Евровидения

Национальная общественная телекомпания Украины приняла новые правила проведения в Украине национального отбора для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2020», который должен состояться в Нидерландах.

Согласно правилам, участники отбора, в частности, не должны проводить концертную деятельность либо выступать в России после 15 марта 2014 года. То же самое касается выступлений в этот период на территории оккупированного Крыма и других оккупированных территориях Украины. Кроме того, участникам запрещается планировать либо анонсировать соответствующие выступления до проведения отбора и до даты финала конкурса. Также участник должен гарантировать, что не совершал въезд на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

В Европейском вещательном союзе (EBU) не видят проблемы в том, что Национальная общественная телекомпания Украины («Общественное») запретила выступать в России участникам отбора для участия в песенном конкурсе «Евровидение», сообщает DW.

«Каждый вещатель, который принимает участие, индивидуально несёт ответственность за отбор своего артиста на песенный конкурс «Евровидение», — подчеркнули в EBU.

В союзе добавили, что общими для всех стран двумя правилами, касающимися отбора артистов, является достижение ими 16-летнего возраста на момент финала конкурса, а также представление одним артистом не более одной страны на каждом отдельном конкурсе.

Как сообщала Одесса News, в этом году Украина не принимала участия в «Евровидении» из-за скандала, связанного с концертами в России. Победительница национального отбора певица MARUV отказалась подписывать договор с «Общественным». MARUV рассказала, что причиной решения не ехать на «Евровидение» были условия договора с НОТУ. По словам певицы, ей запретили гастролировать в России, а также хотели запретить любую импровизацию на сцене, общение с журналистами без согласования с НОТУ.

Кстати. Международный песенный конкурс «Евровидение-2020» состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в Роттердаме, Нидерланды.