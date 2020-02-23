Украину на Евровидении-2020 представит группа Gо-A

Финал национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2020», который состоялся в субботу, 22 февраля, определил представителя от Украины.

Судьи и зрители совместными усилиями выбрали победителя, которым стала группа Gо-A с песней «Соловей».



По результатам голосования, группа Gо-A набрала больше всего баллов зрителей и судей — всего 12 баллов.



Как пишет Страна.ua, судьи назвали её «тёмной лошадкой», ведь музыканты раньше были малоизвестны.



Рассказываем, что известно о победителях украинского отбора на конкурс.

Группа существует с 2012 года, её состав менялся 14 раз. Нынешний состав группы: Екатерина Павленко — вокал, Тарас Шевченко — клавишные, Иван Григоряк — гитара, Игорь Диденчук — дудочка. Музыканты объединили электронную музыку, фольклорный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и гитару.



Все, кроме Игоря Диденчука раньше играли тяжёлый рок, а Тарас Шевченко был ещё и в рэп-группе. Вокалистка Екатерина Павленко также работает руководителем хора ветеранов. Она использует аутентичную технику вокала, то есть такую, которая использовалась непосредственно народными исполнителями в сёлах. Екатерина рассказывала, что украинские песни уникальны техникой добывания звуков, которой больше нет нигде в мире.



После выступления группы в финале Андрей Данилко заявил: «Вы лучшие. Вы мои фавориты. Стильно, есть какой-то образ странненький, как я люблю. Вы выделяетесь среди других артистов».





«Есть какая-то магия» — добавил другой судья — Виталий Дроздов. А Тина Кароль отметила, что музыканты разорвали зал, ведь больше никому так не аплодировали.



В финале нацотбора за победу боролись шесть участников: Krutь с песней «99»; Jerry Heil с песней Vegan; Gо-A с песней «Соловей»; David Axelrod с песней Horizon; Khayat с песней Callforlove; Tvorchi с песней Bonfire.



«Евровидение-2020» пройдёт 12-16 мая в Роттердаме (Нидерланды). Группа Gо-A выступит в первом полуфинале конкурса 12 мая.

Фото: Укринформ