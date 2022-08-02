10 машин скорой помощи для Одесской области передал Фонд УПЦ «Покров»

Благотворительный фонд Украинской Православной Церкви диакона Вадима Новинского «Покров» передал 10 машин скорой помощи для Одессы и области.

Об этом сообщает официальный сайт Одесской епархии УПЦ «Православная Одесса».

Отмечается, что Благотворительный фонд УПЦ диакона Вадима Новинского «Покров» передал Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф пять новых автомобилей скорой помощи, которые в скором времени будут располагать бригадами медиков скорой медицинской помощи в Одесском регионе.

«Также ещё 5 автомобилей СМП в этот день было передано и для нужд одесского городского департамента здравоохранения», — говорится в сообщении.

Машины были получены в Киеве и доставлены в Одессу сотрудниками Одесского областного центра экстренной медицины.

«Спасение жизни людей всегда является приоритетом в гуманном обществе. Сегодня оперативно оказать медицинскую помощь невозможно без транспортных средств, доставляющих медиков к местам происшествий. Церковь ещё раз, доказывая добрыми делами свою верность украинскому народу, оказывает значительную помощь», — резюмируется в сообщении.

Как информировала Одесса News, в июле в Одессу прибыла гуманитарная помощь от международных партнёров из Дании.

Фото: Фонд Вадима Новинского

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