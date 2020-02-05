В Одессе эпидсезон по гриппу продлили до мая

Эпидсезон 2019-2020 годов по ОРВИ и гриппу начался с октября 2019 года и продлится до мая текущего года.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В начале эпидсезона специалисты дали предварительный прогноз заболеваемости ОРВИ и гриппом, который на данный момент подтвердился. Первая волна заболеваемости, которую прогнозировали на конец декабря, была незначительной — рост числа заболевших ОРВИ и гриппом составил около 5-7%», — говорится в сообщении.

В в конце января — начале февраля была отмечена вторая волна заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе. По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», в период с 24 по 30 января 2020 года отмечены рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 27%, превышение эпидемического порога.

С учётом того, что 3/4 всех заболевших ОРВИ и гриппом составили дети, 27 января на заседании городского штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) было принято решение во всех школах Одессы с 28 января ввести карантинно-ограничительные мероприятия и приостановить учебный процесс на две недели.

Отмечается, что принятые меры привели к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей.

По данным городской клинической инфекционной больницы, количество госпитализаций детей с гриппом и ОРВИ с момента введения карантина демонстрирует тенденцию к уменьшению. Если ранее каждый день в инфекционную больницу поступали 35-40 детей, то за последние три дня это число снизилось: за предпоследние сутки госпитализированы 19 детей, за последние сутки — 7 детей.

Поскольку число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает оставаться высоким, решение о прекращении или продлении карантина будет приниматься городской комиссией ТЭБ и ЧС.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 27 января все койки в детских больницах Одессы были заняты детьми, страдающими гриппом и ОРВИ.