Украина вошла в мировую пятёрку лидеров по заболеваемости корью

Украина вошла в пятёрку лидеров среди стран мира с наибольшей заболеваемостью корью.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«В 2018 году наиболее пострадавшими странами — странами с высоким уровнем заболеваемости корью стали Демократическая Республика Конго (ДРК), Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на эти пять стран приходится почти половина всех случаев заболеваемости корью во всём мире.

По оценкам ВОЗ, в течение 2018 года в мире от кори умерло более 140 тысяч человек. Причиной их смерти стал резкий рост заболеваемости корью во всём мире, вызванный рядом вспышек болезни. Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте до пяти лет.