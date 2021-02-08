На прошлой неделе в Одессе родились четыре двойни

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 188 новорожденных, что на 15 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Население Одессы за неделю пополнили четыре пары близнецов, — сообщает официальный сайт города.

«Новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное преимущество над девочками — на свет появились 103 маленьких одессита и 85 юных одесситок»Ю — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 49 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 173 новорожденных, в числе которых было три двойни.

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