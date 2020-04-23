По официальным данным, в Одессе 23 апреля 50 человек, заболевших COVID-19

По данным на утро 23 апреля, в Одессе лабораторно подтверждены 50 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает официальный сайт города, ссылаясь на информацию Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины.

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 6 новых случаев заболевания.

Отмечается, что отрицательные результаты двух контрольных ПЦР получены у двух одесситов, заболевших COVID-19, — женщины 1958 г.р. и мужчины 1963 г.р. Эти пациенты являются выздоровевшими от коронавирусной болезни COVID-19 и сняты с учёта.

По данным на утро 23 апреля, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 22 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 12 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице три человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Все пациенты — в возрасте старше 60 лет, из них один одессит, двое иногородних.

Также 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 17 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

В городской инфекционной больнице продолжает находиться ребёнок в возрасте 1 год 3 месяца в состоянии средней тяжести. Ещё два ребёнка 2007 и 2010 г.р. находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

По данным на 23 апреля, зарегистрирован летальный случай у жителя Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Это мужчина 1963 г.р., который страдал также рядом сопутствующих заболеваний.

Мобильные бригады городского Центра неотложной медицинской помощи за прошедшие сутки провели обследование на COVID-19 у 32 человек. Всего с момента начала работы мобильными бригадами выполнены 315 экспресс-тестов.

Как сообщала Одесса News, ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» подтвердил 161 случай заболевания коронавирусом состоянием на 9.30 23 апреля (+10 человек за сутки).

Фото: Odessa Online

Инфографика: «Одесса»