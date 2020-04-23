Кому в Одессе сегодня ближе к ночи отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по капитальному ремонту задвижки диаметром 600 мм в ночь с 23 на 24 апреля некоторые потребителя воды в Одессе останутся без водоснабжения.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что с 23:50 23 апреля до 06:30 24 апреля будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— Люстдорфская дорога, 162-178/1

— пр-т Академика Глушко, 1-29

— ул. Ильфа и Петрова, 21-65, 16-90

— ул. Академика Королёва, 72-122, 43-85/3

— ул. Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87

— ул. Архитекторская, 12-24.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).