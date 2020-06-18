Рада не одобрила обновлённую программу деятельности Кабмина

18 июня Верховная Рада не одобрила доработанную Программу деятельности Кабинета министров Украины.

Так, во время голосования документ поддержали 207 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Отмечается, что доработанную Программу деятельности правительства на заседании парламента представил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

В соответствии со статьёй 227 регламента ВР, решение о предоставлении Кабинету министров возможности доработать Программу деятельности правительства может быть принято Верховной Радой только один раз.

В случае, если Верховной Радой по результатам рассмотрения Программы деятельности Кабинета министров принято решение об одобрении или отправке на доработку Программы деятельности правительства, документ считается одобренным и в течение года этим Кабинетом министров не подаётся в Верховную Раду.

Программа деятельности Кабинета министров Украины может быть повторно внесена на рассмотрение Верховной Рады не раньше чем через год после дня её неодобрения.

Кроме того, согласно ст. 87 Конституции, вопрос об ответственности Кабинета министров не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров или на протяжении последней сессии ВР.

Также сообщается о проходящей под Верховной Радой акции протеста с участием нескольких сотен человек против утверждения Программы действий Кабмина, поскольку это обеспечит годовой иммунитет для министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участники акции требуют от народных депутатов уволить Авакова с его должности и тем самым начать полицейскую реформу в Украине. Организаторы мероприятия отмечают, что Аваков лично отвечает за преступления, которые происходят в полиции, и именно поэтому он должен уйти с должности.

Как сообщала Одесса News, в июне Кабмин согласовал проект постановления о создании и ликвидации районов, согласно которому в Одесской области будут ликвидированы существующие 26 районов и созданы 6 новых.

Фото: Укринформ