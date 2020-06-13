6 вместо 26: Кабмин утвердил план создания новых районов в Одесской области

Кабинет министров согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых, в том числе в Одесской области 26 и 6 соответственно.
Соответствующие проекты постановлений Кабмин принял на внеочередном заседании 12 июня, сообщает Укринформ.
Список районов, на которые поделят область, выглядит так:
- Одесский район (Одесса, Коминтерновский, Беляевский, Овидиопольский и Березовский районы);
- Белгород-Днестровский район (Белгород-Днестровский, Саратский, Татарбунарский районы);
- Раздельнянский район (Раздельнянский, Ивановский, Великомихайловский, Фрунзовский, Ширяевский, Николаевский районы);
- Подольский район (Котовский, Окнянский, Ананьевский, Любашевский, Савранский, Балтский, Кодымский);
- Болградский район (Болградский, Арцизский, Тарутинский районы);
- Измаильский район (Измаильский, Килийский, Ренийский районы).
По мнению политсилы «Голос», решение Кабмина относительно уменьшения количества районов создаёт угрозу для регионов и искажает основные принципы реформы децентрализации.
«Правительство уменьшило количество районов в Украине и увеличило их размеры. При этом все ресурсы и полномочия оставили районной власти, а не громадам. Это создаёт угрозу для регионов и искажает основные принципы децентрализации», — говорится в сообщении.
В партии считают, что инициатива очень опасна и ставит под угрозу объединённые территориальные громады. Это приведёт к тому, что местные «элиты» смогут «нагибать» все местные громады, а председатели райгосадминистраций будут иметь больше полномочий, чем народные депутаты», — считает в «Голосе».
Резко критикуют планы власти по сокращению количества районов и в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
«Планы, составленные без учёта мнения их жителей, приведут к неуправляемости в госуправлении и катастрофе в социальной сфере, — заявил народный депутат от этой политсилы Владимир Кальцев.
«Предложенный проект сокращения и укрупнения районов не только не учитывает мнение их жителей, но и входит в прямое противоречие с их интересами. Сотни служб закроются, и вообще непонятно, кто будет выполнять функции управления и обеспечения людей социальными услугами. Закрытие поликлиник, больниц, судов, социальных служб в районах будет означать, что за всеми этими услугами придётся ехать два-три часа в другой город при отсутствии четких планов изменения транспортной инфраструктуры. Это означает, что жители многих сёл вообще лишатся привычной инфраструктуры», – заявил Владимир Кальцев.
Также, по его словам, ликвидация статуса райцентра для многих жителей этих городов будет означать лишение работы. Политик объяснил, что сегодня для многих работа в государственных структурах – единственный способ существования для трудоспособных жителей.
Как сообщала Одесса News, в мае Кабинет Министров поддержал перспективный план развития 91 общины Одесской области.