6 вместо 26: Кабмин утвердил план создания новых районов в Одесской области

Кабинет министров согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых, в том числе в Одесской области 26 и 6 соответственно.

Соответствующие проекты постановлений Кабмин принял на внеочередном заседании 12 июня, сообщает Укринформ.

Список районов, на которые поделят область, выглядит так:

Одесский район (Одесса, Коминтерновский, Беляевский, Овидиопольский и Березовский районы);

Белгород-Днестровский район (Белгород-Днестровский, Саратский, Татарбунарский районы);

Раздельнянский район (Раздельнянский, Ивановский, Великомихайловский, Фрунзовский, Ширяевский, Николаевский районы);

Подольский район (Котовский, Окнянский, Ананьевский, Любашевский, Савранский, Балтский, Кодымский);

Болградский район (Болградский, Арцизский, Тарутинский районы);

Измаильский район (Измаильский, Килийский, Ренийский районы).

По мнению политсилы «Голос», решение Кабмина относительно уменьшения количества районов создаёт угрозу для регионов и искажает основные принципы реформы децентрализации.

«Правительство уменьшило количество районов в Украине и увеличило их размеры. При этом все ресурсы и полномочия оставили районной власти, а не громадам. Это создаёт угрозу для регионов и искажает основные принципы децентрализации», — говорится в сообщении.

В партии считают, что инициатива очень опасна и ставит под угрозу объединённые территориальные громады. Это приведёт к тому, что местные «элиты» смогут «нагибать» все местные громады, а председатели райгосадминистраций будут иметь больше полномочий, чем народные депутаты», — считает в «Голосе».