Полиции стало известно имя поджигателя торгового павильона на Вильямса в Одессе

Обида на работодателя — таково причина поджога торгового павильона на улице академика Вильямса в Одессе, произошедшего в марте этого года.

Как сообщает Главное управление Нацполиии в Одесской области, по словам правонарушителя, преступное намерение возникло у него на почве личных неприязненных отношений с арендатором МАФа, у которого он работал разнорабочим. 33-летний житель Одессы сам себе устроил выходной, за что работодатель его отругал. В отместку тот зажигалкой поджёг снаружи тентовое покрытие овощного МАФа. Пламя охватило сооружение и опрокинулось на киоск, расположенный рядом.

Своими действиями, как утверждает полиция, поджигатель нанёс потерпевшим общий ущерб на сумму более 420 тысяч гривен.

За умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путем поджога, правонарушителю грозит лишение свободы сроком от трёх до десяти лет», — отметил начальник отдела полиции № 4 Одесского районного управления полиции № 1 Александр Мильчук.

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