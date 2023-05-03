Одесская теннисистка Элина Свитолина удачно стартанула на турнире во Франции

На турнире в Сан-Мало (Франция) одесская теннисистка Элина Свитолина (WTA 1088) в первом круге победила гречанку Деспину Папамихаил (WTA 152) со счётом 7:5, 6:1.

Как сообщает издание XSPORT, матч длился 105 минут, в течение которых девушки не подавали эйсов и совершили по три двойных ошибки. Также Свитолина реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов против 2 из 9 у соперницы.

Элина, которая в течение года не выходила на корт из-за рождения дочери, довольна своей игрой.

«Это был хороший матч. Было нелегко, но я довольна тем, как провела второй сет, как возвращаюсь на свой уровень игры. Просто счастлива, что смогла сегодня выиграть. Я с каждым матчем становлюсь сильнее, стараюсь каждый раз выкладываться по полной. Да, сегодня первый сет был не очень простым, но со временем я заиграла лучше с каждым розыгрышем… Каждый раз, когда я выхожу на корт, хочу победить, вернуть ощущение победы в матче, на турнире. Стремлюсь к высоким целям, однако сейчас мне нужно разбить всё на отдельные шаги. Собираюсь ли на «Ролан Гаррос»? Да, я планирую там выступить и пытаюсь подойти к нему в хорошей форме», — сказала одесситка.

Отмечается, что во втором круге Свитолина сыграет против бельгийки Исалин Бонавентюр (WTA 84).

Как сообщала Одесса News, теннисистки из Одессы Элина Свитолина и Даяна Ястремская досрочно завершили свои выступления на турнире WTA в Мадриде в апреле 2023 года.

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