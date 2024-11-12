В Виннице простились с боксёром Вячеславом Узелковым

В Виннице 11 ноября простились с боксёром, призёром чемпионатов мира и Европы среди любителей Вячеславом Узелковым.

Об этом сообщает Укринформ.

Родственники, друзья и близкие покойного спортсмена собрались на прощание в зале одной из ритуальных служб города. Похоронили Узелкова в родном городе.

45-летний Вячеслав Узелков ушёл из жизни 9 ноября. 12 апреля 2014 года Узелков провёл последний в карьере бой, проиграв сербу Геарду Аетовичу.

Всего спортсмен провел 34 боя, одержав победу в 30 из них. В прошлом Узелков перенес инсульт.

12 февраля 2024 года боксёр сообщил, что его госпитализировали на «скорой» в Киев. Узелков не стал тогда уточнять причину госпитализации, но перед этим выложил в сеть видео, которое снял, находясь в больничной палате Винницы. «Я выжил и не дам покоя врагам», – написал он тогда.

21 февраля боксёр обнародовал фото, на котором был запечатлён в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова.

«Это сообщение родителям, мечтающим о спортивных достижениях своих детей. Так вот, я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера закончится именно здесь. В больнице Шалимова. Я не отказываюсь от результатов и достижений и всех почестей. Но потом что? Больница и инвалидность и помощь друзей, – написал он. – Я не плачу, а благодарю друзей и близких знакомых, что сразу откликнулись и помогли мне. Как говорится, спорт – это жизнь. А я скажу: профессиональный спорт – это инвалидность».

1 марта Узелков сообщил, что вернулся из Киева в Винницу и готовится к третьей операции. Он не стал уточнять, где и когда его снова будут оперировать. В апреле Узелков сообщил, что перенёс операцию на сердце.

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская 9 ноября в Instagram прокомментировала смерть своего бывшего мужа Вячеслава Узелкова.

«Ушёл из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все трудности, которые были между нами, я благодарна ему за всё», – написала она.

Фото: Новостной портал VinTime

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