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На трассе в Одесской области столкнулись грузовики, оба водителя погибли

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13 февраля в Службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе Киев-Одесса у села Болгарка Раздельнянского района произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Одесской области, спасатели, прибывшие на место вызова, установили, произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей «Man TGX» и «Renault Magnus», в результате чего погибли два водителя.

Отмечается, что 6 работников ГСЧС с помощью шанцевого инструмента вытащили тела 2-х водителей из искорёженных автомобилей. Одному было 50 лет, другому — 33 года.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года водителя, причастного к смертельному ДТП в Овидиопольском районе Одесской области в сентябре 2019 года, в результате которого погибли 9 человек, отправили за решётку на 10 лет.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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