Полиция разоблачила жителя Одессы в сутенёрстве

Правоохранители сообщили правонарушителю о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины — сутенёрстве и вербовке украинок для предоставления интимных услуг за границей.

По информации Главного управления Нацполиции в Одесской области, ранее судимому за имущественные преступления мужчине теперь грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что мужчина обеспечивал занятием проституцией местных девушек, подыскиваемых в Теlegram-канале по объявлению с предложением работы, под которым заранее подразумевал предоставление услуг сексуального характера.

По договорённости, злоумышленник через тот же мессенджер находил «работницам» «клиентов» и отправлял их на свидание.

Из 4,5 тысячи гривен, полученных за интим, две тысячи они перечисляли на банковскую карточку своего «работодателя».

Кроме того, правонарушитель вербовал сограждан в затруднительном материальном положении для сексуальной эксплуатации в одну из стран Европейского Союза. Используя их уязвимое состояние, мужчина обещал хорошие условия труда, проживание, отдых и привлекательную зарплату.

По словам злоумышленника, женщины должны были получать 300 долларов США в час, из которых половину должны были отдавать ему. Затем одессит предоставлял девушкам билеты на автобус сообщением Одесса-Кишинёв для дальнейшего выезда в Европу.

Задержали правонарушителя после вручения такого билета четырём «искательницам крупного заработка». У него изъяли вещи, представляющие интерес для следствия, в частности, мобильный телефон и банковскую карту.

При наличии достаточных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении.

На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 181 тыс. грн.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года в Одессе раскрыли сеть борделей для иностранцев, созданную участковым офицером сектора превенции одного из районных управлений одесской полиции.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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