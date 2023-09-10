Песня воскресенья на Одесса News: Даниэль Салем, «Силуэты»

«Силуэты» – песня о том, кем мы были до полномасштабной войны и как трансформировались за последние полтора года…

Эту песню, авторами музыки которой стали Андрей Безкровный и Вадим Лисица на слова Андрея Бескровного исполнил певец родом из Одессы Даниэль Салем.

Не барись, бо залишилась пам’ять,

Та оглянься — геть тугу і біль,

Хай за нами всі пращури встануть,

А нам треба рушати у бій!

Вже не бачу нікого довкола,

Коні гаєм летять, а над ними — соколи

Та і з півночі жорстокий вітер

Нас тепер не зламає як віти!

Силуети Старих фільмів сюжети

Де усі наші друзі

До рушниць пристягають багнети

Силуети

Як життя естафети

Як в ранковому лузі

Білих квітів духм’яні верети

Я дивлюсь чорно-білі портрети,

Мати моя, і

Батько — мій

Вчитель

Що розкрили життєві секрети,

Що святу віднайшли вже обітель.

Де ви сестри мої, де ви діти?

Сивий попіл роздмухує вітер,

В темнім небі яскраві комети

Там, на Місяці їх силуети…

Силуети

Музиканти, Поети Хлібороби, Солдати,

Ліній долі легкі очерети

Силуети Життя амулети

Нас будуть чекати

Трохи чаю і дві сигарети.

Даниэль Салем родился 25 января 1984 г. в Одессе. Когда Салему было шесть лет, он вместе с семьёй отправился на родину отца – в Ливан. В возрасте 11 лет начал работать чистильщиком обуви. Окончив школу, служил в ливанской армии. Учился на филолога английского языка в Бейруте. Проживал в Марокко, Турции, Египте, Франции и Канаде. Окончил в 2009 году Одесский национальный медицинский университет по специальности хирург-офтальмолог. Открыл паб Bourbon Rock Bar с тату-салоном, а затем первый в Одессе барбершоп и отель Amsterdam.

В августе 2016-го стал ведущим проекта «Любовь на выживание» (Новый канал), а в 2019-м стал участником 6-го сезона украинского шоу «Танцы со звёздами» на телеканале 1+1. В 2020 году стал участником 10-го сезона талант-шоу «Голос країни», попал в команду Тины Кароль.

В начале полномасштабного вторжения Росси в Украину в 2022 году Даниэль обратился в военкомат. Первоначально был направлен в терроборону, но впоследствии попал на передовую в подразделение разведки. В боях получил ранение в спину, был контужен.

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