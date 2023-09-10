«МастерШеф»: одеська учасниця пройшла перші випробування кулінарного проєкту

Вчора, 9 вересня, пізнім вечором на телеканалі СТБ завершився 3-й випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12 за участю аматорки з Одесси Ганни Скачко.

Чи вдалось Ганні уникнути битви чорних фартухів, на які випробування судді штовхнули одеситку та ще 19 учасників проєкту — з бажанням отримати відповіді на ці та інші запитання зібралися у телеекранів тисячі мешканців Украиїни та вболівальників за нашу землячку.

Одне з випробувань — досліджувати поверхні, за якими попередньо готували легендарні судді.

Головне — правильно розгадати страви. Адже вони схожі на багато інших. Найголовніше — знайти основну підказку. Наприклад, борошно та форма буріто. В цибулевому супі — підібрати правильні овочі. А от страву Володимира важливо було не сплутати з варениками. «Усі три страви розповідають наші історії. Та з цих історій ми залишили вам лише натяки», — зауважили судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Другим завданням було не просто приготування страви, а показати, наскільки вміло учасники проєкту вміють критикувати суперників. Учасники готували відомі та класичні страви, назви яких ховалися в конвертах з нумерацією. Цифра, яка була написана на конверті, відповідала кількості балів, яку кулінар може заробити. На цей раз оцінювали страви не тільки судді, а й критикували аматори. Для того, аби розгледіти помилку, учасники могли тільки спостерігати за процесом, але не куштувати.

«Мені дуже пощастило і в першому конкурсі, і особливо в другому, коли я витягла всі найлегші страви — омлет, шакшук та драники. Мені працювалося легко у команді, ми швидко розгадали наше завдання на конкурсі «Шерлок» та приготували цибульний суп, який допоміг команді піднятися на балкон», — прокоментувала ситуацію нашому кореспонденту Ганна.

А не впоралася із завданням Тетяна Штайнбрунн — власниця ресторану у Франції, де живе останні шість років після того, як познайомилась з чоловіком на сайті знайомств.

Таким чином, учасників залишилось 19. То ж наступної суботи будемо вболівати за одеситку Ганну Скачко на телеканалі СТБ.

Фото: СТБ, Ганна Скачко/Fasebook

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