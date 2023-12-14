В декабре в портах Большой Одессы увеличился объём выгрузки вагонов с зерном. В настоящее время в направлении морских портов движется 6712 вагонов с зерном.

Об этом сообщает Rail.insider.

Отмечается, что с начала декабря в портах Большой Одессы ежесуточно в среднем выгружается 901 вагон с зерном в сутки. Это на 42 единицы больше недели назад. Такие данные обнародованы во время онлайн-совещания представителей АО «Укрзализныця» с участниками аграрного рынка.

«В настоящее время в направлении морских портов движется 6712 вагонов с зерном. За неделю показатель вырос на 1093 единицы. Однако сокращается количество вагонов с зерном, следующих в Измаил — 231 единица. Это на 164 вагона меньше, чем неделю назад. Показатель ежесуточной выгрузки сократился на 13 вагонов и составил 49 единиц», — говорится в сообщении.

Увеличению выгрузки в портах прежде всего мешают постоянные воздушные тревоги (персонал портовых операторов вынужден находиться в бомбоубежищах). Так, последняя продолжалась почти 7 часов.

Также во время совещания поднимался вопрос вывоза пустого подвижного состава из портов. В частности, сложности связаны с недавними ремонтными работами на участке Подольск – Раздельная – Одесса-Застава. Однако «окна» закончились и ситуация начинает улучшаться. Так, из некоторых портов уже вывозят больше поездов, чем принимают.

Одесса News информировала, что в вагонных депо Одесской железной дороги отремонтировано 4,3 тыс. грузовых вагонов за 9 месяцев 2023 года.

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