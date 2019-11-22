Ветром возле Одессы сорвало с якоря танкер и унесло в море

Из-за шторма неподалёку Одессы сорвало с якоря и унесло в море небольшой танкер.

Судно село на мель, спасательной операции препятствует непогода, сообщает «Думская».

«На рейде одесского порта терпит бедствие небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Пока точно не известно, что именно случилось с судном, но спасательные катера пытаются подойти и снять с него экипаж», — говорится в сообщении.

Как отмечается, спасательной операции мешает сильный шторм — скорость ветра достигает 20-25 м/с при высоте волны 2,3 метра. При этом уточняется, что водоизмещение танкера «Делфи» составляет около 1600 тонн (длина — 60 метров, ширина — 10).

Судно изначально находилось в акватории порта «Пивденный». Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В результате оно село на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин».

По информации издания, на «Делфи» находится около 15 человек. Они отказались эвакуироваться.

Буксир «Австралия», отправившийся на помощь, пока не смог подойти к танкеру. Спасательная операция возобновится утром. Опасности для экосистемы залива пока нет.

Фото: Думская, Пушкинская