«Укрзализныця» назначает новый поезд сообщением Харьков — Одесса

АО «Укрзализныця» назначает новый поезд №288/287 сообщением Харьков — Одесса, который позволит совместить прямым железнодорожным сообщением города с востока до юга страны.

По информации железнодорожников в Telegram, поезд будет курсировать из Харькова через день по нечётным числам с 29 июля. Отправление в 7:58, прибытие в Одессу в 10:39.

В обратном направлении из Одессы поезд будет курсировать по чётным числам с 30 июля. Отправление в 15:42, прибытие в Харьков в 17:40.

Поезд №288/287 будет проходить через Лозовую, Павлоград, Днепр, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий и другие города, давая удобное железнодорожное сообщение по нескольким регионам.

Билеты уже доступны онлайн на сайте, в чат-боте «Укрзализныци» и в железнодорожных кассах.

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