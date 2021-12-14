Бвший замминистра МВД Гогилашвили — гражданин России с криминальным прошлым

Сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что уже бывший замглавы МВД Александр Гогилашвили с паспортом гражданина Российской Федерации и уголовным прошлым был в своё время назначен заместителем тогдашнего министра Арсена Авакова «под давлением и по прямому указанию» президента Владимира Зеленского.

Об этом она сказала на заседании Верховной Рады 14 декабря, сообщает издание «ГОРДОН».

«Три года назад украинцы влюбились, поверили в новые лица, а выбрали, к сожалению, новые, многоточие, так сказать, лица. Одну из этих морд недавно, как большое достижение, после абсолютного хамства на блокпосте с полицейскими, которые прошли АТО и ООС, уволили с должности», – заявила она.

Геращенко отметила, что вопрос, кто назначил Гогилашвили на должность замминистра внутренних дел, остаётся актуальным, и подчеркнула, что Аваков также несёт полную ответственность за это назначение.

«Сделал он это под давлением, так говорят партнёры бывшего министра, под давлением Зеленского и по прямому указанию Зеленского», – утверждает Геращенко.

По её словам, фракция «Европейская солидарность» будет требовать, в том числе с помощью депутатских запросов к Зеленскому, ответов на вопросы, кто назначил Гогилашвили и кто понесёт ответственность за спецпроверку, которую «ещё вчерашний, а может быть, и сегодняшний гражданин страны агрессора» должен был пройти относительно допуска к гостайне.

У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

По мнению Геращенко, на Банковой сегодня «настоящая кротовня, где работают кроты, и ты уже даже не знаешь их фамилий», а страной оттуда «руководят секретарши, которые там даже не оформлены на работу, и получают зарплату в «Квартале 95».

Политик считает, что СМИ, а также её коллега по фракции Алексей Гончаренко как ведущий программы на «5 канале» должны задать ряд вопросов помощнику президента Марии Левченко, которая является женой Гогилашвили.

«Очень любят внештатных советников медиа приглашать, пригласите Машу, пожалуйста, она ходячий инсайд, пусть она расскажет, присутствовала ли она на всех закрытых встречах… Алексей, на «Гончаренко рулит» пригласите Машу, потому что Маша у нас сегодня рулит страной», – заявила Геращенко.

Как сообщала Одесса News, 10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с участием Гогилашвили на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, замглавы МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили заявил, что был «излишне эмоционален», и извинился за своё поведение.

«Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем два года», – написал Гогилашвили.

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили. 13 декабря его официально уволили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности.

Издание «Бабель» накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД его назначали якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

«Центр журналистских расследований» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ сообщал 12 декабря, что у чиновника есть действующие российские паспорт и ИНН. Главред «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявлял, что Гогилашвили большую часть жизни работал в России, где «был помощником боксёра, а ныне депутата Госдумы РФ Николая Валуева».

«Украинская правда» 12 декабря опубликовала ещё одно видео, в котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его автомобиль в Киеве. Оно датируется концом ноября.

Александр Гогилашвили в 1998 году был осуждён в России, пишет издание Vesti.ua и публикует отрывки приговора.

В документе указано, что в 1996 году Гогилашвили с ещё двумя лицами фабриковали векселя Северо-Кавказской железной дороги и пытались их реализовать. В частности, был зафиксирован эпизод, когда Гогилашвили лично пытался продать такой вексель. Обвинение ему предъявили в том числе по ст. 147 (мошенничество) Уголовного кодекса РСФСР.

Гогилашвили в суде вины не признал, говорил, не знал, что вексель поддельный. Продавал он ценный документ якобы по совету товарища. В итоге его приговорили к пяти годам условно и отпустили из-под стражи в зале суда.

«Радіо Свобода» отмечает, что обращалось к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому с вопросом о судимости его заместителя, ответа не получило. Также журналисты два раза спрашивали о российском гражданстве Гогилашвили, но ни до увольнения чиновника, ни после не получили ответа.

Выяснилось также, что Гогилашвили получил диплом о высшем образовании только в 45 лет – непосредственно перед назначением замглавы МВД в сентябре 2019 года от какого-то малоизвестного университета, что даёт основания предполагать, что обучение было фиктивным и диплом мог быть куплен специально для оформления на высокую должность.

Журналист Юрий Бутусов, известный расследованием спецоперации п захвату т.н. «вагнеровцев» считает: «К сожалению, мы прекрасно понимаем, что какое-либо расследование деятельности в отношении друга Зеленского власти проводить не будут, наоборот, Гогилашвили будут всячески отмазывать, чтобы снять ответственность с президента. Зеленский и его окружение демонстрируют, что они выше закона, и ведут себя соответственно».

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не видит большого общественного значения в расследовании вероятного наличия российского гражданства у Гогилашвили. На брифинге по результатам заседания фракции «Слуга народа» в понедельник он сказал: «Честно говоря, я не вижу такого большого общественного значения этого процесса. Ну, был заместитель, нет сейчас заместителя. Двигаемся дальше», — ответил Арахамия на вопрос, заинтересовано ли монобольшинство расследовать назначение на должность заместителя министра внутренних дел человека, который может иметь гражданство России.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat