В порту Одессы вспыхнул пожар, не связанный с ракетными обстрелами

Ночью в порту Одессы вспыхнул пожар, на месте работают спасатели.

Такую информацию распространил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на Telegram-канале.

«Ночью наши спасатели ликвидировали пожар в Одесском порту: загорелись пиломатериалы, пострадавших нет», — сообщил Братчук.

При этом спикер ООВА отметил, что пожар никак не связан с вражескими обстрелами, поскольку ракетных ударов по Одесской области сегодня ночью и утром не было.

Как сообщала Одесса News, 26 июля в депо города Арциз Одесской области взорвался тепловоз, начался пожар, пострадали три человека, которых госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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