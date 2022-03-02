В Одессе готовятся к обороне: Не делайте нам нервы

В Одессе жители организовались для защиты города от российских оккупантов.

Так, десятки добровольцев с первых дней войны засыпают песок в мешки на местных пляжах и вывозят для защиты разных гражданских и военных объектов, пишет Укринформ.

Как сообщала Одесса News, коммунальные службы Одессы используют производственные возможности для создания противотанковых ежей

Фото: Нина Ляшонок, Юлий Зозуля/Укринформ

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