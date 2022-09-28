Сколько будут платить одесситы за тепло

Тарифы на тепло в Одессе остаются на уровне 24 февраля текущего года.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Во исполнение Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен/тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости, утверждённого Приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 05.06.2018г. №130, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» уведомляет потребителей о намерении установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию и услугу по поставке тепловой энергии.

Отмечается, что «в течение действия военного положения в Украине и шести месяцев после месяца, в котором военное положение будет прекращено или отменено, для потребителей всех категорий будут применяться тарифы на тепловую энергию и услугу по снабжению тепловой энергии на уровне, не превышающем тарифы, которые применялись по состоянию на 24.02. 2022 года, согласно Закону Украины «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления их функционирования» от 29.07.2022 № 2479-IX».

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