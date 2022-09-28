Жительница Измаильского района организовала в гараже подпольную АЗС

В Измаильском районе полицейские изъяли из незаконного оборота более двух тонн горючего.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что горючее реализовывала жительница Килийской объединённой территориальной громады на подпольной автозаправочной станции.

«Разоблачили гражданку участковые офицеры полиции при отработке территории обслуживания. Правоохранители выяснили, что та обустроила арендованное гаражное помещение под своеобразную АЗС и незаконным способом торгует бензином», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник отдела превенции Измаильского районного отдела полиции Вячеслав Станчев, «из импровизированной заправки полицейские изъяли более двух тонн топлива на общую сумму около 100 тысяч гривен. В отношении же реализаторши, которая нарушила порядок осуществления хозяйственной деятельности и торговала без соответствующей лицензии, составили административные материалы по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка производства хозяйственной деятельности) КупАП. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой».

Административные материалы полицейские направили в суд, а бензин до его решения передали на временное хранение предприятию «Клест ЛТД».

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года в Одесской области пограничники совместно с другими правоохранительными органами ликвидировали международный канал торговли людьми.

Фото: Измаильский районный отдел полиции Одесской области

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