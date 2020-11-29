На Строгановском мосту в Одессе полиция спасла парня от суицидальных намерений

В Одессе полицейские со спасателями предотвратили несчастный случай на Строгановском мосту.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции Одессы.

«О молодом человеке с окровавленной рукой за оградой моста в центре города, который вот-вот может сорваться вниз, в полицию сообщила случайная очевидица события», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первым на место прибыл наряд батальона полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Одесской области. Правоохранителям удалось разговорить мужчину, подойти поближе и, чтобы тот не сорвался, приковали наручниками к забору.

Впоследствии подъехали спасатели и по лестнице спустили молодого самоубийцу вниз.



По словам молодого человека, он приехал из другой области, а за ограждение моста выбрался и стеклянной бутылкой порезал себе руку через нелёгкую судьбинушку.

Мужчину, в конечном итоге, забрала скорая помощь. По свидетельству врачей, его жизни ничего не угрожает.



Как сообщала Одесса News, 15 мая 2020 года во дворе многоэтажки на улице Среднефонтанской было обнаружено тело мужчины, выпавшего с 20-го этажа.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области