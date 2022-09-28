Инспектор Черноморского рыбпатруля разоблачён в коррупции

Специализированной экологической прокуратурой Одесской областной прокуратуры инспектор одного из отделов рыбоохранного патруля Черноморского бассейнового управления Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства разоблачён на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что, по данным следствия, инспектор получил 20 400 гривен взятки за «решение» вопроса о непривлечении предпринимателя, занимающегося рыбным промыслом, к ответственности за незаконный отлов водных живых ресурсов в р. Дунай в Измаильском районе Одесской области.

По имеющейся информации, чиновник наладил преступную схему по систематическому получению взяток от рыбаков в размере 9 тыс. грн в неделю за вылов краснокнижных видов рыб — 50% от стоимости рыбы.

За эти средства мужчина обещал обеспечить беспрепятственную рыбалку и уверял в своей способности, при необходимости, решить любой вопрос с пограничниками, сотрудниками водной полиции и другими инспекторами рыбоохраны.

Правоохранители задержали инспектора прямо после получения очередного транша.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщала Одесса News, одесский полицейский принимал участие в похищении у жителя города 200 тыс долл. США.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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