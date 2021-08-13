24 одесских пожарника спасали чужие автомобили, но 6 сгорели

На территории недействующего завода «Лукоил» в Одессе вечером 12 августа произошёл пожар.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 24 спасателя на 8 пожарных машинах примчались по адресу Шкодова гора, 1/1.

Разобравшись на месте с ситуацией, спасатели установили, что горят 6 автомобилей.

Пожар-то был ликвидирован за 49 минут, но автомобили уберечь от огня не удалось.

Причины и ущерб пока ещё спасатели назвать не смогли.

Как сообщала Одесса News, в этот же день спасатели выезжали на ликвидацию возгорания в квартире на 4-м этаже 5-тиэтажного дома по улице Семинарская, 5А, в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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