14 августа в Одессе в связи с открытием кинофестиваля изменено движение транспорта

Завтра, 14 августа, в Одессе откроется XII международный кинофестиваль (ОМКФ), в связи с чем будут временно перекрыты участки улиц в районе Оперного театра.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что церемония открытия кинофестиваля запланирована на 19:00 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Начало кинофестиваля традиционно начнётся с парада гостей на Красной дорожке в 18:00.

Для подготовки торжественной церемонии открытия кинофестиваля (монтаж и демонтаж светодиодного экрана, съёмочного оборудования и красной дорожки) с 05:00 13 августа /пятница/ до 05:00 15 августа /воскресенье/ перекрыто автомобильное движение на Театральной площади, ул. Ланжероновской (от ул. Екатерининской до ул. Пушкинской, пер. Чайковского). Разрешено только движение автотранспорта со спецоборудованием кинофестиваля.

14 августа /суббота/ с 15:00 до 23:00 будет организован проезд к пешеходной зоне (Театральной площади) автомобилей почётных гостей и участников церемонии открытия фестиваля.

Кстати. В выходные дни в историческом центре Одессы установлена пешеходная зона: с 19:00 пятницы до 24:00 воскресенья.

Как сообщала Одесса News, эпическое фэнтези «Легенда о Зелёном рыцаре» станет фильмом открытия внеконкурсной программы «Гала-Премьеры» 12-го Одесского международного кинофестиваля.

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