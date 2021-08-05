«Легенда о Зелёном рыцаре» откроет показы программы «Гала-Премьеры» 12-го ОМКФ

Эпическое фэнтези «Легенда о Зелёном рыцаре» станет фильмом открытия внеконкурсной программы «Гала-Премьеры» 12-го Одесского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает пресс-служба ОМКФ.

«Зрители 12-го ОМКФ первыми увидят фильм «Легенда о Зелёном рыцаре», показ которого состоится 14 августа. Лента от режиссёра Дэвида Лоури и студии А24 основана на легендарной поэме «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь». Поэма неизвестного автора до сих пор остаётся одним из самых выдающихся произведений английской литературы, вдохновлявших Уильяма Шекспира и Дж. Р. Р. Толкина», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, эпически-фантазийная приключенческая лента «Легенда о Зелёном рыцаре» рассказывает историю сэра Гавейна, безрассудного и своенравного племянника короля Артура, который дерзко вступает в противостояние с Зелёным рыцарем — загадочным изумрудным исполином, проверяющим людей на стойкость. Гавейн борется с привидениями, гигантами, ворами и интриганами на своём пути, который в итоге станет определяющим в его судьбе и покажет, чего на самом деле стоит Гавейн в глазах семьи и королевства в противостоянии с архиврагом.

Главные роли в ленте исполнили номинант на премию «Оскар» и обладатель премии BAFTA Дев Патель и лауреат премии «Оскар» Алисия Викандер.

В украинский прокат лента выйдет 26 августа.

Как сообщала Одесса News, 12-й Одесский международный кинофестиваль пройдёт с 14 по 21 августа.

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