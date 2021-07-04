Ночью в Одессе горел 3-хэтажный дом на Кузнечной

4 июля, в половине первого ночи, 22 спасателя прибыли на ликвидацию пожара в квартире на 3-м этаже 3-х этажного жилого дома на улице Кузнечной в Одессе.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Во время тушения пожара по лестничным маршам эвакуированы 10 жильцов дома.

Отмечается, что в 1:06 минут пожар локализован и в 1:16 ликвидирован на площади 20 м2.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожена мебель на кухне, повреждено чердачное перекрытие.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электросети.

Как сообщала Одесса News, ночью 17 июня на проспекте Шевченко в Одессе, в квартире на 4-м этаже 5-ти этажного жилого дома произошёл пожар, в результате которого погиб хозяин квартиры 1968 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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