19 пожарников тушили пожар на улице Посмитного в Одессе и спасали человека

8 декабря в 22:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании квартиры на 4 этаже пятиэтажки по адресу: Приморский район, ул. Посмитного, 20, кв. 31.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 19 прибывших на ликвидацию пожара спасателей с 5 единицами техники оперативно приступили к ликвидации пожара, начавшегося на кухне и за полчаса ликвидировали его.

Во время тушения пожара спасён пострадавший хозяин 1961 г.р. Его бригадой скорой медицинской помощи в тяжёлом состоянии госпитализированы в городскую клиническую больницу №9.

Причина пожара и ущерб пока устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, в течение ночи 2-3 декабря работники ГСЧС спасали от уничтожения огнём два автомобиля — на Среднефонтанской в Одессе и Соборной — в Рени.