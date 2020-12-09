COVID-19 в Одессе пока выигрывает: за сутки заболели 523, в выздоровели лишь 229

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 9 декабря в Одессе зарегистрированы 24 224 случая COVID-19, из них за последние сутки 523, 13 человек умерли.

По данным на 9 декабря, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 252 пациента с COVID-19, из них 31 человек в состоянии средней тяжести, 221 — в тяжёлом состоянии. Три человека подключены к аппаратам ИВЛ.



За прошедшие сутки зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19 у детей (10 девочек и 8 мальчиков), все находятся на амбулаторном лечении.



За последние сутки от COVID-19 выздоровели 229 жителей Одессы. К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 12 971 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 10 929 одесситов.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 37 человек с подозрением на COVID-19. 31 пациент с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходит лечение в ГКБ №1, 72 человека — в ГКБ №10, 120 человек — в городской больнице №5, 19 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 8 декабря, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 45 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

В городской больнице №8 состоялось выездное заседание городского оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Принято решение развернуть в этой больнице дополнительно 120 коек для госпитализации пациентов с подозрением и лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, в т.ч. 100 мест с кислородным обеспечением, а также реанимационное отделение на 12 мест.

Как сообщала Одесса News, на утро 9 декабря в Одесской области зафиксировано 1 270 новых случаев заболевания коронавирусом, 22 человека умерли.