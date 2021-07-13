На прошлой неделе одесские роддома огласились криками 200 новорожденных

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 200 новорожденных, что на 30 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, население Одессы за неделю пополнили три двойни.

«Численное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными девочками — на свет появились 102 юные одесситки и 98 маленьких одесситов», — говорится в сообщении.

Первенство по числу родившихся детей на минувшей неделе разделили городские родильные дома №1 и №7, в каждом из которых увидели свет по 68 малышей.

Как сообщала Одесса News, сейчас временно приостановлена госпитализация беременных, рожениц и родильниц в городской роддом №5 по причине ежегодной плановой дезинфекции и косметического ремонта. Работу роддома №5 планируется возобновить с 19 июля. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.

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