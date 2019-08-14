Студенты и сотрудники Одесского медина требуют в Киеве от Зеленского отставки Супрун

13 августа возле Офиса Президента Украины в Киеве состоялся митинг противников исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Об этом сообщает официальный сайт Одесского национального медицинского университета, сотрудники и студенты которого также приняли участие в акции.

Протестующие из Одессы требовали вернуть студентам медуниверситета стипендии, которых их лишили по указке Супрун и прекращения с её стороны нападок на университет. Протестующие из других городов вышли с лозунгами-обвинениями Супрун в развале системы скорой помощи, провале государственных программ по снабжению Украины вакцинами, жизненно необходимых лекарств.

На митинге были слышны крики «Супрун, вон» и «Супрун, позор».

Как сообщала Одесса News, уже более года Супрун вопреки действующему законодательству и решениям судов пытается взять под контроль Одесский медуниверситет. После того, как преподавательский коллектив отказался принять ставленника Супрун в качестве своего руководителя, и.о. министра прибегла к финансовому давлению и отказалась подписывать смету ОНМедУ на 2019 год. Преподавателям не выплачивалась заработная плата, а студентам — стипендии, накопились коммунальные долги, возник риск отключении света в клиниках университета, где лечатся пациенты.

Фото: ОНМедУ, УНН