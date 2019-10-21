Минздрав озвучил свои достижения за 50 дней работы

Главными достижениями новой команды Министерства здравоохранения в первые 50 дней работы руководительница ведомства Зоряна Скалецкая считает обеспечение лекарствами, улучшение медицинских услуг и доступа к ним.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Первые 50 дней были непростыми. Но в моём приоритете и команды МЗ — люди, ради которых мы работаем. Обеспечение лекарствами, улучшение медицинских услуг и доступа к ним — наши главные достижения в эти первые 50», — сказала она.

В частности, говоря об обеспечении лекарствами, министр здравоохранения отметила, что сейчас МЗ вместе с парламентом работает над увеличением бюджета на указанные цели. В частности, в проект бюджета на 2020 год расходы на закупку лекарств увеличены на 3,6 млрд грн.

Кроме того, по её словам, создан инструмент, который позволит избежать завышения цен на лекарственные средства — Реестр предельных оптово-отпускных цен на некоторые лекарственные средства.

«Для борьбы с фальсифицированными лекарствами ввели пилот по 2D-кодированию на упаковках лекарственных средств. Теперь можем отслеживать лекарства от производства до аптеки», — написала Скалецкая.

Она отметила, что уже утверждены документы по распределению и поставке препаратов для лечения больных онкологией, онкогематологией, вирусным гепатитом B и С, орфанными метаболическими заболеваниями, лёгочной артериальной гипертензией, и в ближайшее время лекарства будут в больницах. Разработана также Концепция развития фармацевтического сектора отрасли здравоохранения.

Что касается улучшениия медуслуг и доступа к ним, то, по словам Скалецкой, Минздрав активно готовится к запуску Программы медицинских гарантий с 1 апреля 2020 года. «Бюджет программы — 72,1 млрд грн — обеспечит медицинскими услугами и лекарствами людей в экстренных случаях, на приёме у семейного врача, педиатра или терапевта (первичка), на уровне специализированной и высокоспециализированной помощи (вторичка-третичка), при необходимости паллиативной медицинской помощи и реабилитации «, — пояснила министр.

Также начат активный ежемесячный диалог с руководством областей и городов по внедрению решений по трансформации системы здравоохранения.

Отмечается о разработке методики моделирования сетей первичной и специализированной медицинской помощи. Сейчас их проверяют на доступность и качество лечения. Завершён анализ сети многопрофильных больниц интенсивного лечения (МБИЛ). «Регионы получили соответствующие рекомендации по развитию сильнейших больниц», — пишет Скалецкая.

Она также отметила, что сейчас в Украине формируется телемедицинская сеть, чтобы в отдалённом селе врач мог проконсультировать людей. По данным Минздрава, по состоянию на 10 октября общее количество телеконсультаций составляло 3287.

«Это только начало. Надеюсь, что следующие 50 будут ещё более продуктивными», — отметила министр.