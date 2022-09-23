В Украине зафиксировано уже три случая заболевания оспой обезьян

В Украине зафиксирован третий случай заболевания оспой обезьян.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Украине подтверждён очередной случай заболевания оспой обезьян. Таким образом, это уже третий случай болезни, зафиксированный в Украине.

«Все трое пациентов имеют лёгкое течение заболевания, за границей не находились и, по предварительным данным, не имели контактов с больными. Также пока нет подтверждения, что эти случаи связаны между собой. Вместе с тем, риск распространения этого заболевания среди большего числа людей – пока низкий», – сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Кузин отметил, что в Украине достаточно тестов для диагностики данного заболевания. Речь идёт о возможности провести пять тысяч ПЦР-исследований. В каждом регионе на уровне местных центров контроля и профилактики болезней обеспечена такая возможность.

Кроме того, каждый ЦКПБ имеет указания, как проводить эпидрасследование и осуществлять мониторинг по заболеванию. Соответствующие указания отвечают всем международным рекомендациям. То есть на местах знают, что делать в случае подозрения на оспу обезьян.

Как сообщала Одесса News, оспа обезьян — оспообразное заболевание, вызываемое вирусами семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более лёгкие симптомы.

До 2022 года оспа обезьян фиксировалась в странах Центральной и Западной Африки, сейчас более половины всех зафиксированных случаев приходится на Южную и Северную Америку.

К основным симптомам оспы обезьян относятся: лихорадка, головная боль, миалгия (боль в мышцах), боли в спине, увеличенные лимфатические узлы, озноб, боли в горле, заложенность носа, кашель, сыпь в виде пузырьков.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку. Для этого требуется прямой физический контакт с инфекционной сыпью, струпьями или биологическими жидкостями организма больного человека. Речь идёт об общении на близком расстоянии, дыхании, прикосновении, поцелуях, сексе.

Сейчас в мире есть три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы очень ограничены. В некоторых странах уже проводят вакцинацию групп риска, учитывая распространение заболевания. Ранее вакцинация против оспы обезьян осуществлялась только в эндемичных для этой инфекции странах, то есть странах Африки.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует массовую вакцинацию.

Для лечения оспы обезьян обычно используется симптоматическое лечение (обезболивающее, жаропонижающее).

Находиться на самоизоляции нужно, пока все язвы (пузырьки) не покроются коркой, струпья не отпадут, а под ними не образуется новый слой кожи. Важно, что речь идёт также о тех язвах, которые находятся внутри тела, например, во рту.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod