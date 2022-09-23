Военная ситуация на Южном фронте: ВСУ лишили врага веры в свои перспективы

Военная обстановка на юге Украины за прошедшие сутки показала, что враг не имеет мотивации, веры в свои перспективы, но отчаянно продолжает подтягивать резервы с помощью альтернативных переправ, обустраивать которые он отчаянно продолжает даже под огнём ВСУ.
Согласно ночной сводке Оперативного командования «Юг» ВСУ, «обстановка в нашей зоне ответственности на южнобугском направлении остаётся сложной, но контролируемой силами обороны.
Нашей авиацией нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных врагом по нашим позициям.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено около 280 огневых задач, в том числе по поражению 2-х пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке Херсонской области, 3-х очагов вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, одного склада боеприпасов в Бериславском районе.
Отмечается, что попытки врага с наступлением темноты направить колонну военной техники по Каховскому мосту остановлены контрольным огневым поражением.
«Подтверждённые потери врага составляют 18 рашистов, 3 крупнокалиберные гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», 2 танка и 2 единицы другой автобронетехники. Подтверждено результативное поражение понтонной переправы в районе Львового», — говорится в военной сводке.
Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки по врагу было нанесено 21 авиаудар и около 280 — ракетно-артиллерийских.
Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook, Сергей Братчук/Telegram
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