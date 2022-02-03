«Интимный разговор с ароматом бензина» можно подслушать в одесском театре Перуцкого

Комедия «Интимный разговор с ароматом бензина» в Одессе 5 февраля в 19:00 на площадке Театр Перуцкого.

Её привезёт киевская театральная студия Fe.Nik.S при ТО «Чёрный Квадрат».

Представьте себе: вы работаете портье в грязном отеле провинциального американского городка. Однажды ночью в гостиницу заселяется угрюмый мужчина без одной руки. Затем к нему в номер заходят двое: симпатичная девушка и подозрительный юноша. Вдруг раздаётся звук выстрела – и те двое как сквозь землю провалились. А по гостинице разносится стойкий запах бензина… Что вы сделаете? На этот вопрос придётся отвечать героям спектакля.

Душевные беседы и оторванные конечности, юмор «не для всех» и романтика – всё смешается во взрывоопасном коктейле. В трэш-комедии присутствуют сцены насилия, расизм, гомофобия. Возможна и ненормативная лексика. Поэтому детям, ханжам и людям без чувства чёрного юмора вход не рекомендуется.

Адрес театра: ул. Канатная, 71

Стоимость билетов от 290 гривен. Их можно купить здесь.

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