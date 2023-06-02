Куда пойти в Одессе в первые летние выходные дни

В первые летние выходные дни 3-4 июня одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

3 июня в одесском парке Победы состоится праздничное мероприятие «Страна мечтаний», посвящённое Международному дню защиты детей. С концертом выступят одесские творческие коллективы и исполнители, для юных одесситов будут организованы игры, развлечения, конкурсы, викторины, мастер-классы по аквагриму, гончарному делу, рисованию, аппликации, оригами, изготовлению куклы-мотанки. Приходите к 11:00.

3 июня в Одесском центральном парке культуры и отдыха им. Шевченко в честь Международного дня защиты детей состоится грандиозный праздничный концерт. В мероприятии принимают участие детские коллективы музыкальных школ, духовые оркестры и известные артисты нашего города, будут развлечения на батуте, вкусняшки, напитки и многие другие приятные моменты ждут каждого, кто посетит парк. Всё это действо создаст атмосферу праздника, которого нам так не хватает сегодня. Приходите к 14.00.

3 июня в Одесском культурном центре состоится комедийный моноспектакль “Суперстар”. Вас ждёт комический монолог в жанре звукоимитации. Спектакль о старости. Неожиданные впечатления. Интересная тема для шуток и размышлений. И мы понимаем, что не такое уж скучное будущее ждёт всех долгожителей.Приходите к 18.00. Адрес: ул В.Стуса, 2″Б»/7.

3 июня в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного пройдёт концерт, в котором прозвучат лучшие саундтреки и хиты в исполнении симфонического оркестра, хора и лучших голосов города. Вы услышите настоящую Золотую коллекцию музыки — саундтреки к кинофильмам «Дом дракона», «Властелин Колец», «Аватар 2», «Венсдей», «Киборги», «Щедрик». Приходите к 16 часам на Пантелеймоновскую, 3. Стоимость билетов от 260 гривен.

4 июня один из наиболее известных бродвейских мюзиклов «Скрипач на крыше» в Одесском театре музыкальной комедии. Цена билетов от 100 гривен. Приходите к 17:00.

4 июня в Одесском театре оперы и балета опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» — одна из тех, о которых Стендаль говорил, что надо закрывать глаза на все нелепости и «только умирать от смеха и удовольствия». Цена билетов от 100 до 500 гривен. Продолжительность: 3 часа с одним антрактом. Приходите к 16:00.

До 4 июня в Доме Блещунова экспонируется увлекательная выставка Владимира Лукьянова “Шинематограф: эстетика алгоритмов” об исследовании новейших технологий искуственного интеллекта. Выставка заставит посмотреть на привычные вещи совсем с другой стороны – с той, о которой вы даже не представляли. Ознакомиться с выставкой можно по адресу: ул. Польская, 19.

До 14 июня в галерее Aurum Art Centre на Торговой, 2, одесская организация Национального союза художников Украины открыла выставку «Сюжет. Жанровая композиция». Более 40 работ разных авторов — жанровые, исторические и даже ню.

Уютных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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