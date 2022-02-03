Кому в Одессе 4 февраля отключат свет

4 февраля в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

1-й Майский переулок — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 6а, 12А, 54, 7Б, 2А, 16А, 40А, 7В, 4/, 20А, 6/, 50А, корп.4, 16а — С 06:00 по 22:00

1-й Сиреневый переулок — 1, 1В, корп.1, 2, 3, 1/, 4, 4/2 А, 5, 6, 3/ — С 08:30 по 19:00

2-й Майский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 7А, 10А, 5А, 15, 8А, 7Д — С 06:00 по 22:00

2-й переулок Черепановых — 9, 9А — С 09:00 по 19:00

2-й Сиреневый переулок — 2/, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2/3, корп.2, 9А, корп.3, 10/, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 — С 08:30 по 19:00

3-й Майский переулок — 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 21В, 21Г, 28, 22А, 21/1, 21/2, 21А, 26Б, 21Б, 14а, 28А, 41А, 30А, корп.1, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 — С 06:00 по 22:00

4-й Майский переулок — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6-/, корп.2, 22А, 14, 16, С 06:00 по 22:00

5-й Майский переулок — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 37, 39, 15А, 3А, 17А, 3Б, 35А, 3В, 37А, 9А — С 06:00 по 22:00

7-я Степовая улица — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 31а, 30Б, 38, 36А, 36Б, 33А, 30А, 38/1, 44Д, 44А, 40б, 42А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49 — С 08:30 по 19:00

Армейская улица — 13, 15, 16, 17, 19, 21, 15А, 23, 17А, 18а, корп.1, 16/, 16/1 — С 09:00 по 17:00

Артезианская улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20А, 19а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 — С 06:00 по 22:00

Балковская улица — 54, 54б, 54в — С 06:00 по 22:00

Богуна улица — 6А, 12/2, 21 — С 08:30 по 19:00

Ботанический переулок — 2, 2А, 4, 6 — С 09:00 по 17:00

Бугаевская улица — 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 42, 46/, корп.3, корп.4, корп.5, корп.6, корп.40, 48/, корп.2, 50/, 48, 50, 52, 54 — С 06:00 по 22:00

Гагарина проспект — 7, 10, 10А, 11, 13 — С 09:00 по 17:00

Дворянская улица — 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25 — С 08:00 по 19:00

Елисаветинская улица — 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11 — С 09:00 по 19:00

Коблевская улица — 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 — С 08:00 по 19:00

Ковровый переулок — 5, 7, 9 — С 08:30 по 19:00

Конная улица — 2/, корп.4, 2/4, 6, 8/, корп.10, 8/10, 12, 14 — С 09:00 по 19:00

Кострова улица — 30, 30/2, 34, 37А — С 08:30 по 19:00

Маршала Говорова улица — 5А, 5Б — С 09:00 по 17:00

Маршала Малиновского улица — 18В, 18А, 18Б — С 09:00 по 19:00

Мичурина улица — 19, 19а — С 09:00 по 19:00

Нежинская улица — 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 08:00 по 19:00

Николая Бажана улица — 58, 62/, корп.2, 63/, корп.1, 64А — С 08:30 по 19:00

Пастера улица — 58, 60, 62, 64 — С 08:00 по 19:00

Пастера улица — 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 48а, 44а, 46а, 44, 46, 48, 50 — С 09:00 по 19:00

переулок Маланова — 1 — С 08:00 по 19:00

переулок Матросская Слободка — 2 — С 09:00 по 19:00

Платановая улица — 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 48А, 57А, 57Б, 48Б, 44А, 36а, 45Б, 36Б, 46А, 68, 40Б, 55а, 55Б, 118Б, 114А, 72А, 108А, 95А, 93б, 79в, 88А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 — С 08:30 по 19:00

Подъёмный переулок — 1, 16/А, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 1Б, 9а, 10, 10А, 11, 12/А, 13, 14, 16, 8 — С 06:00 по 22:00

Преображенская улица — 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30 — С 08:00 по 19:00

Радио улица — 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 2/, корп.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 — С 06:00 по 22:00

Радостная улица — 114, 116 — С 08:30 по 19:00

Романа Кармена улица — 9, 9А, 9б, 9Е, 10, 11, 11А — С 09:00 по 17:00

Садовая улица — 11, 13, 15, 17, 19, 21 — С 08:00 по 19:00

Сиреневый проезд — 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6 — С 08:30 по 19:00

Соборная площадь — 2, 4, 6 — С 08:00 по 19:00

Софиевская улица — 1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14 — С 08:00 по 19:00

Спутников улица — 1, 22а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 11 — С 06:00 по 22:00

Строительная улица — 1, 3, 5, 7, 13, 3а, 1А, 15, 17, 19, 21, 23 — С 06:00 по 22:00

Строительный переулок — 4 — С 06:00 по 22:00

Тепличная улица — 3б, 4А — С 09:00 по 19:00

Торговая улица — 20 — С 09:00 по 19:00

Цветочная улица — 14/, 12, 14, 19, 12Б, корп.18, корп.1, 21, 20/аб, 20А, 20В, 20Г, корп.4 — С 08:30 по 19:00

Черепановых улица — 12 — С 09:00 по 19:00

Шампанский переулок — 9 — С 09:00 по 17:00

Шевченко проспект — 6, 9, 11, корп.1, корп.10, корп.2, корп.3, корп.5, корп.6, корп.7, корп.4, 6/10, 8/, корп.11, корп.12, корп.13, корп.9, 8/9, 13, 6/, корп.8 — С 09:00 по 17:00

Щорса улица — 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 75А, 91/, 99А, 99б, 109, 73Б, 93Г, 105/, корп.7, 105/6, 71А, 107/, корп.1, корп.2 — С 08:30 по 19:00.

Одесса News сообщала адреса жителей Одессы, по которым не будет света сегодня, 3 февраля.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod