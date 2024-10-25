Человечество впервые нарушило глобальный круговорот воды

Человечество впервые в своей истории нарушило равновесие круговорота воды в мире, что приводит к водному дефициту, наносит вред экономике и в целом человеческой жизни.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN и доклад Глобальной комиссии по экономике воды.

«Впервые в истории человечества мы выводим глобальный водный цикл из равновесия, – сказал сопредседатель комиссии Иоганн Рокстрем. – На осадки как источник всей пресной воды больше нельзя полагаться».

Десятилетие разрушительного землепользования и нерационального использования водных ресурсов в сочетании с антропогенным климатическим кризисом повлекли за собой «беспрецедентный стресс» для глобального водного цикла, говорится в докладе.

Из-за нарушения круговорота почти 3 млрд человек сталкиваются с нехваткой воды. Урожаи уменьшаются, а населённые пункты опускаются, поскольку грунтовые воды под ними высыхают.

Последствия будут ещё более катастрофическими, если не принять срочные меры, считают авторы документа.

Водный кризис грозит более 50% мирового производства продовольствия и может сократить ВВП стран на 8% к 2050 году, а в странах с низким уровнем дохода потери могут достигать 15%.

В докладе различают «голубую воду», воду в озёрах, реках и водоносных горизонтах, и «зелёную воду» – влагу, хранящуюся в почвах и растениях.

Стабильная поставка зелёной воды является жизненно важной для растительности, которая сдерживает нагревающий планету углерод. Но вред окружающей среде, причинённый человеком, в том числе уничтожая водно-болотные угодья и вырубая леса, истощает эти поглотители углерода и ускоряет глобальное потепление.

В свою очередь, жара, вызванная изменением климата, высушивает ландшафты, уменьшает количество влаги и повышает риск пожаров.

Кризис обостряется из-за роста потребности в воде. В докладе подсчитано, что в среднем люди нуждаются в не менее 4 тыс. литров в день, чтобы вести «достойную жизнь», что гораздо больше, чем 50-100 литров, которые ООН считает необходимыми для удовлетворения базовых потребностей.

Авторы доклада считают, что правительства стран мира должны признать водный цикл «общим благом» и решать его проблемы сообща. В частности, они призывают к «фундаментальному переосмыслению роли воды в экономике».

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