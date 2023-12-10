По пути в Аргентину Владимир Зеленский сделал остановку в Кабо-Верде

По дороге в Аргентину для участия в инаугурации новоизбранного Президента Хавьера Милея Владимир Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Республики Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой.

По сообщению официального сайта Офиса Президента, эта встреча стала первой в истории двусторонних отношений с этой страной.

«Глава государства отметил важность принципиальной позиции Кабо-Верде в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российской агрессии, а также конкретные шаги Кабо-Верде по поддержке украинских международных инициатив. В частности, Кабо-Верде поддержала резолюцию 11-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 2 марта 2022 г. о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также требования к России прекратить агрессивные действия и вывести войска с территории нашего государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Кабо-Верде поддержала резолюцию Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 г. с призывом к странам мира не признавать аннексию Крыма Россией.

Президент поблагодарил за поддержку, в частности, на площадке ООН: «Это голос демократии, который помогает нам, поддерживает резолюции, которые очень важны».

Глава государства пригласил Премьера Кабо-Верде приобщиться к работе по имплементации Украинской формулы мира. Особое внимание было уделено реализации её отдельных пунктов, подготовке четвёртой встречи на уровне советников по вопросам безопасности и внешней политики, а также Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский выразил благодарность Жозе Улиссешу Коррея-и-Силви за поддержку гуманитарной инициативы Grain from Ukraine, ознакомил его с работой по расширению нового экспортного коридора и созданию зерновых хабов в Африке.

Глава государства проинформировал собеседника о неудачных попытках России помешать гражданскому судоходству в Чёрном море, отметив, что после перезапуска альтернативного «зернового коридора» им уже было транспортировано более 7 млн. тонн продовольствия.

Лидеры уделили внимание и активизации отношений Украины со странами Африки, усилению взаимодействия в рамках участия в международных форумах, а также согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

Президент Украины пригласил главу правительства Кабо-Верде посетить Украину с визитом.

Для справки. Кабо-Верде – государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. Оно славится своей креольской культурой, сочетающей португальские и африканские традиции, народной музыкой – морна – и многочисленными пляжами. Население составляет ок. 600 тысяч человек. На Сантьягу, крупнейшем острове Кабо-Верде, находится столица страны Прая.

Одесса News информировала, что Кабмин Украины 8 сентября 2023 года принял постановление о привлечении украинских портов на реке Дунай к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine.

Фото: ОПУ

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