«Квартал-95» принёс Зеленскому в прошлом году доход в 4,8 млн грн

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал получение 4,8 миллиона гривен роялти от ООО «Квартала-95».

Об этом свидетельствуют данные из реестра электронных деклараций от 27 декабря 2019 года.

Таким образом, в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 3 января Зеленский указал, что получил 4,88 млн гривен роялти от «Квартала 95», а также компенсацию за пользование торговой маркой — 104 тысячи гривен.

Как сообщала Одесса News, 6 ноября Зеленский задекларировал почти миллион гривен дохода от сдачи в аренду имущества. Баллотируясь в Президенты в 2019 году Зеленский подавал свою декларацию о доходах. В его декларации за 2017 год говорилось о 7,3 миллиона гривен, в том числе от работы в «Квартале-95».