Американский баскетболист Джонс покинул команду южненского “Химика”

Американский бигмен Кристиан Джонс покинул украинский баскетбольный клуб “Химик”.

Как сообщает пресс-служба спортивного клуба, Кристиан Джонс покинул команду по семейным обстоятельствам.

“В связи с семейными обстоятельствами игрок БК «Химик» Кристиан Джонс вынужден был покинуть расположение клуба. Действие контракта игрока на сезон-2019/20 приостановлено”, — говорится в сообщении.



Отмечается также, что БК «Химик» поблагодарил Кристиана за вклад в игру команды, и «выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации».

В нынешнем сезоне Кристиан Джонс сыграл за “Химик” в 4 матчах баскетбольной Суперлиги Украины. В среднем за 26 минут на площадке он набирал 12,5 очка, делал 5,5 подбора и 1 перехват. Его рейтинг эффективности составил 12.8.

В прошлом сезоне Джонс стал чемпионом Украины в составе “Химика” и был признан лучшим центровым чемпионата.