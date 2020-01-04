В одесской Кирхе впервые в Украине прозвучит Большая Рождественская месса

Всеукраинская премьера нового авторского проекта «Большая рождественская месса» композитора Микаэля Киладзе для эстрадного хора NEW VOICE и солистов, в сопровождении симфонического оркестра и органа состоится в Одессе 12 января в 19:00 в Кафедральном соборе Св.Павла\Кирха.

За короткий срок своего существования коллектив уже добился немалых высот: первое место на международном телевизионном шоу хоров «Хорошоу» в Минске, ряд концертов в Одессе и в Кишинёва, которые прошли с аншлагом. За плечами коллектива уже проведены такие масштабные проекты как: tribute show «Океан Эльзы», вокально-хореографическое шоу «SACRAMENTUM» на сцене Одесского национального театра оперы и балета. Участие в концертах Нино Катамадзе, Александра Пономарёва, а также сотрудничество с Тиной Кароль в рамках проекта «Голос страны». New Voice стал первым хором, который выступил в прямом эфире.

«Большая рождественская месса» представляет собой ряд новых рождественских песен, написанных на тексты популярных колядок, с авторской музыкой руководителя хора М.Киладзе.

Проект является синтезом традиционной и современной украинской музыки. Уникальность проекта заключается в том, что в нём собраны самые яркие образцы всеми любимых украинских колядок, впервые объединённых в цикл музыкальных произведений. Одна из колядок уже записана совместно с Тиной Кароль.

В Рождественской музыкальной программе зрители смогут насладиться рождественскими мелодиями в самом разном исполнении. Потрясающие голоса артистов и выступления специально приглашённых гостей создадут незабываемую атмосферу рождественских праздников.

Цена билета от 150 до 450 гривен, которые можно приобрести здесь.