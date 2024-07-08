В Одесской области умерла женщина, получившая ранения от обстрела 4 июля

Умерла женщина, получившая ранения 4 июля во время российского обстрела Черноморска Одесской области.

Об этом 7 июля сообщил в Facebook городской голова Василий Гуляев.

«4 июля враг нанёс ракетный удар по гражданской припортовой инфраструктуре. В результате ракетной атаки молодая женщина погибла на месте, ещё семь человек были ранены. К сожалению, вчера в больнице скончалась ещё одна женщина», – написал мэр Черноморска.

Одесса News информировала, что 4 июля силы обороны Украины сообщали об ударе российских оккупантов по припортовой инфраструктуре Одесской области, когда баллистической ракетой были повреждены административно-бытовые помещения, возник пожар.

Фото: Одесская облпрокуратура

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