8 июля часть Одессы останется без света по причине проведения аварийных работ

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 8 июля на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99, Богуна, 6а, 12/2, 21, Малишевского (Гастелло), 9-167, Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Цветочная, 1-21, Апрельская, 20- 33, Клименко, 25, 33, Кордонная, 25-74, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, Кострова, 30, Косяченко Алексея, 2-28, 46-54, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Платановая, 1-126, Профсоюзная, 2-34, Пшеничная, 7,9, 16-24, Радостная, 32-54, 114,116, Святослава Рихтера, 33-130, Сельская, 29-44, Татьяны Тэсс, 3-19, 34, 43, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10, Туристская, 7-46, Центральный Аэропорт, 1-15, 23, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 1-й Кипарисный, 2, 4, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. 3-й Кипарисный, 1-4, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Джутовый, 1-10, пер. Ковровый, 5 – 9, пер. Конструкторский, 1 – 11, пер. Кострова, 7, 30-37, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12, проезд Сиреневый, 1-6. Работы продлятся до 19:00.

Фонтанская дорога, 30-32, 55. Работы до 20:00.

Южные РЭС: Жаботинского, 56, Авдеева-Черноморского, 4, 8, 19, Окружная, 7-18, Урожайная, 4-38, Чубаевская, 11, пер. Мореходный, 13. Работы до 17:00.

7-я Линия Дачи Ковалевского, 126, 11-я Линия, 148, 6-я Линия, 10-14, 123-127, 265, 268, 7-я Линия, 124-147, 8-я Линия, 136-245 , 9 — Линия, 194, Правды, 150-171, 254, Кастуся Калиновского (Белорусская), 2 — 38, Вершинная, 1 — 33, Вирского, 1 — 4, Витебская, 1, Ореховая, 196, Дача Ковалевского, 142-144, Эстонская, 1-10, Дениса Максишко (Марии Демченко), 1 – 6, Николая Огренича, 1-12, Петра Болбочана (Мичурина), 3-7, Просвещения, 1-11, М. Демченко 4-я Линия , 1-14, 64/12-243, М. Демченко 5-я Линия, 6-270, М. Демченко 1-я Линия, 3-20, М. Демченко 2-я Линия, 2-31, М. Демченко 3-я линия, 5, 8, 10 – 38, 45-67, М. Демченко 6-я Линия, 4 – 36, 100-121, пер. 2-й Амундсена, 3/4, пер. 3-й Амундсена, 6-10, пер. Амундсена, 5-11, пер. Гетманский, 4, пер. Эстонский, 1-13, пер. Ковалевского, 9, Игоря Бедзая (Якутская), 2-10. Работы до 19:00.

просп. Свободы, 52, Симоненко, 62. Работы до 20:00.

Северные РЭС: Проценко, 50. Работы до 20:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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