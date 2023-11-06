В бою погиб Юрий Глодан, семью которого в апреле 2022 года в Одессе убила ракета врага

На войне с российскими оккупантами погиб одессит Юрий Глодан.

В апреле 2022 года из-за российской атаки по Одессе погибли три члена его семьи – жена, тёща и трёхмесячная дочь, сообщают главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева и предприниматель Александр Яковенко.

Предприниматель отметил, что Глодан работал в проекте Make My Cake, Одесса (где Яковенко является совладельцем) и делал известные в Одессе паски.

После апрельской 2022 года атаки по Одессе Глодан присоединился к силам обороны – сначала вступил в «Азов», а затем 3-ю штурмовую бригаду, говорит Яковенко. 5 ноября стало известно о его гибели.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года жители Великомихайловской ОТГ провели в последний путь своего земляка, погибшего в бою за Украину, Андрея Андриенко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Глодан/ Facebook

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